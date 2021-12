Großflächiger Ausfall: 15.000 Haushalte ohne Strom

Plötzlich wurde es dunkel: In Innsbruck kam es Dienstagfrüh in mehreren Stadtteilen zu einem längeren Stromausfall. Laut Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) wurde dieser durch einen Defekt in einem Umspannwerk verursacht. 15.000 Haushalte waren betroffen. Es gab mehrere Feuerwehreinsätze.