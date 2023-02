Tirol: Stromausfall legt Schwaz und Umgebung lahm

Rund 45 Minuten ging wegen eines Stromausfalles in Innsbruck im Vorjahr nichts mehr, wie die „Tiroler Krone“ berichtete. Einen Vorgeschmack auf ein „Blackout“ bekamen am Montag die Bewohner der Stadt Schwaz sowie der Umlandgemeinden Vomp, Pill und Terfens. Gegen 7.45 Uhr fiel wegen eines „technischen Fehlers an der Übergabestelle zum übergeordneten Stromnetz“ die Versorgung durch die Stadtwerke Schwaz aus, wie es auf der Homepage hieß.