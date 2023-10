Benkos Signa verkauft jetzt Sportartikel-Händler

Signa Sports will sich gesundschrumpfen

Benko hatte erst am Montag die Reißleine beim Online-Sportartikelhändler Signa Sports United gezogen, den er vor zwei Jahren an die New Yorker Börse gebracht hatte. Signa habe die Zusage für eine Eigenkapitalspritze über 150 Mio. Euro zurückgezogen, teilte das Unternehmen mit. Signa Sports will sich nach steigenden Verlusten gesundschrumpfen und unrentable Tochterfirmen schließen. Zum Unternehmen gehören der britische Fahrrad-Onlinehändler Wiggle sowie Marken wie Tennis-Point, Fahrrad.de, Campz und Outfitter.