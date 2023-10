Zirkusdirektor: „Habe die Kamele rasch gefunden“

„Vielleicht wollten sie ja mit dem Zug zu unserem nächsten Halt fahren“, am Tag danach kann Zirkusdirektor Artur Kaiser über den ungeplanten Ausflug seiner acht Kamele wieder lachen. Die Trampeltiere verließen in der Nacht auf Montag eine Koppel neben dem Zelt des „Circus King“ in Hallein. Sie durchbrachen einen Elektrozaun und machten sich auf den Weg in Richtung Bahnhof. Wegen der Feuchtigkeit fiel die Sicherung des Zauns aus. „Ein Tier dürfte den Zaun berührt und dadurch geöffnet haben“, vermutet Kaiser.