Herbe Kritik an Plänen für Supermarkt am Ortsrand

Immer höher gehen die Wogen in der Waldviertler Gemeinde Dobersberg, wo die Bürgerinitiative „Unser Ortskern muss leben!“ in kurzer Zeit fast 700 Unterschriften in einer Onlinepetition sammelte - die „Krone“ berichtete. Dort bekunden zwei Supermarktketten Interesse an der Errichtung einer Filiale im Wohngebiet am Ortsrand.