„Rollentausch“: Bürgermeister tritt in 2. Reihe

Der neue Bürgermeister

Der 44-jährige Unternehmer führt einen 30 Mitarbeiter starken Tischlereibetrieb in vierter Generation. Handl ist verheiratet und hat zwei Kinder im Mittelschulalter. 2018 wurde er zum Vizebürgermeister angelobt. Seit mehr als zehn Jahren ist er regionaler Wirtschaftsbund-Obmann und er ist auch Wirtschaftskammerobfrau-Stellvertreter im Bezirk Waidhofen an der Thaya. „In der Gemeinde bis du vielmehr Teil eines Teams, was du im Betrieb nicht bist. Jeder kann in der Gemeinde seine Stärken ausspielen, ich kann mich da natürlich am besten in kaufmännischen Belangen einbringen“, betont Handl.