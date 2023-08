Zerstört neuer Supermarkt am Ortsrand das Zentrum?

Wirtschaftliches Aus in wenigen Monaten

Mittlerweile langte auch ein Schreiben des derzeitigen Nahversorgers ein. Er betont, dass die Konkurrenz mit einer großen Supermarktkette am Ortsrand für ihn in wenigen Monaten das wirtschaftliche Aus bedeuten würde. „Wir müssen uns vorher ansehen, was ein Supermarktbau für das Ortszentrum bedeutet und ob wir das überhaupt so wollen“, betont Metz und lädt – ohne Gemeindebeteiligung – am Donnerstag, 24. August um 20 Uhr in Meli’s Cafe-Restaurant.