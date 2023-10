Grausame Hetzkampagne gegen Kates Familie

Kates Bruder James außer sich

Denn wie britische Medien am Wochenende berichteten, seien in Bucklebury, wo die Familie Middleton lebt, sowie im Nachbarort Yattendon Plakate mit gemeinen Sprüchen auf Laternenmasten aufgehängt worden. Auf unangenehme Weise würden diese auf offene Rechnungen von Party Pieces, der ehemaligen Firma von Kates Eltern Carole und Michael Middleton, hinweisen, so der „Mirror“.