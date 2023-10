EM-Quali-Showdown ++ Pinkelnig und Gall stauben ab

Österreich bittet Belgien heute zum EM-Qualifikations-Showdown, Dominic Thiem muss in den nächsten beiden Wochen liefern und Eva Pinkelnig und Felix Gall räumen bei der Sportlerwahl ab - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 13. Oktober.