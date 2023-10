Panik Deluxe: Mit Schwermut durchs Weltgeschehen

Menschen mit einem „God Complex“ zerstören die Erde, manchmal braucht es einen „Full Stop“ oder auch einen „Slow Riot“, um Veränderungen einzuleiten. Klar, das sind inhaltliche Mutmaßungen, doch vermischt mit dem elektronischen Finster-Chic durchzieht das Album ein kongruentes Gefühl von Trauer und Niedergeschlagenheit. Erst der Titeltrack am Ende leitet doch noch eine Trendwende ein, denn die Hoffnung mag am Ende alles sein, was uns in dieser unumkehrbaren, bitteren Realität noch bleibt. Auch wenn die Protagonistin sich in „This Is Not My Sea“ fast schon verzweifelt ihrem Schicksal hingibt - auch in den dunkelsten Momenten gibt es immer noch einen Ausgang ins Licht. Man muss ihn nur finden.