Glasner: „Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst“

Wann kehrt Oliver Glasner auf die Trainerbank zurück? „Das frage ich mich auch“, schmunzelt der Trainer im Gespräch mit sportkrone.at-Redakteur Mario Drexler bei der LOTTERIEN Sporthilfe Gala in der Wiener Stadthalle. Die Tabellenführung von Sturm Graz in der Bundesliga hatte Glasner nicht am Schirm: „Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst.“