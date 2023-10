Salzburg: 19 Flüchtlinge im Kleintransporter

Am Dienstag wurde der Polizei in Mühlbach (Salzburger Pinzgau) ein Kleintransporter mit tschechischem Kennzeichen gemeldet. Aus diesem waren mehrere Leute ausgestiegen. Die Polizei konnte vor Ort insgesamt 19 Personen anhalten. Bei diesen handelte es sich um zwölf türkische, fünf syrische und zwei irakische Staatsbürger. Zwei davon sind Frauen, zwei Minderjährige in Begleitung. Sie waren alle in einem erschöpften, aber stabilen Zustand. Die Beamten leiteten die Fahndung nach dem Schlepper ein.