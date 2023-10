Social-Media-Star landet mit Nacktmodel im Bett

Was sonst noch passiert? Das sieht man am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ATV und Joyn. Dann nämlich geht Österreichs erste Promi-Reality-TV-Show in die 2. Staffel. Neun Promi-Paare, bekannt aus der Society, der Social-Media- oder ATV-Welt, ziehen in die bekannte Almhütte in den Kärntner Bergen, wo über 30 Kameras rund um die Uhr auf sie gerichtet sind, und rittern um den Titel „Rampensau 2023“ sowie 20.000 Euro Preisgeld.