Weinzettl & Rudle: Tipps für „5-Sterne-Beziehung“

Im Zeitalter von Bewertungen liegt es für Monica Weinzettl auf der Hand, ein Stück über Beziehungsbewertungen zu kreieren, wie sie im Gespräch mit Birgit Waldsam von krone.tv erzählt. Das Kabarett-Duo verrät zudem, wie sie als Ehepaar an einem Programm feilen und was man in Beziehungen vielleicht besser vermeidet. Sehen Sie Höhepunkte der gelungenen Premiere und das komplette Interview mit den zwei sympathischen Künstlern m Video.