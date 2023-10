Aufregung um Ärzte-Container: Lösung in Sicht

Die von vielen gehegte Befürchtung, wonach die im Juni präsentierten Umstrukturierungsmaßnahmen an steirischen Spitälern nicht in jedem Punkt zu Ende gedacht waren, bewahrheitet sich nun. Vor allem rund um das LKH Hochsteiermark mit seinen Standorten in Bruck, Leoben und Mürzzuschlag knirscht es gewaltig.