Polizei stürmt illegales Casino im „Kaffeehaus“

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften stürmte der lange Arm des Gesetzes am 22. September ein zwielichtiges Kaffeehaus im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Dort angekommen staunten die Beamten von Finanzpolizei, örtlicher Exekutive und Magistratsdirektion nicht schlecht. Neben einer Kellnerin mit gefälschten französischen Papieren – natürlich auch ohne ordentliche Arbeitsbewilligung – wurden zwei Tablets, auf denen illegales Glücksspiel nachgewiesen werden konnte, am Tatort aufgefunden.