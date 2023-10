Bajic soll ATSC-Girls zu Europacup-Sieg „blocken“

Letzter Europacup-Erfolg war 2009

Der große Klagenfurter Trumpf? „Wir haben nicht nur Qualität, sondern auch viel Energie, sind daher schwer zu schlagen.“ So soll der erste ATSC-Europacup-Erfolg seit 14 Jahren her - im Dezember 2009 war’s ein 3:1-Sieg in Ribeirense (Por). Wo der heutige Sportchef Heli Voggenberger als Trainer fungierte.