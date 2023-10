Vermeintliches Sex-Treffen wurde zum Verhängnis

Ihr Freund würde dabei im Nebenzimmer sein und auf sie aufpassen. Der 39-Jährige ging am Dienstagabend zu ihrer Wohnung und leistete vor der Wohnungstüre eine Anzahlung von 300 Euro. Sie nahm das Geld an sich, begab sich in die Wohnung und versperrte die Türe hinter sich, ohne eine Leistung vollbracht zu haben, auch das Geld behielt sie.