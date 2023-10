Elfjähriger Österreicher in Bayern auf Beutezug

Übergabe an Vorarlberger Polizei

Bei der Überprüfung der Personalien des Elfjährigen stellten die Beamten dann fest, dass er aus einer Jugendeinrichtung in Österreich abgängig war. Die Beamten nahmen ihn daher in Gewahrsam und übergaben ihn nach Absprache mit der Polizei in Lochau am Grenzübergang Ziegelhaus der Vorarlberger Polizei.