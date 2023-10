Mölzer: „Jörg Haider war ein Charismatiker“

Am Mittwoch vor 15 Jahren ist der langjährige FPÖ-Obmann Jörg Haider bei einem Autounfall in seiner Heimat Kärnten tragisch ums Leben gekommen. Anlass, im aktuellen „Duell“ auf krone.tv zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer, auf die FPÖ-Chefs seit damals zurückzublicken: „Haider war ein Charismatiker. Und der war erfolgreich. Das Verhältnis zwischen ihm und mir war aber auch durch Brüche gekennzeichnet. Und er war teils auch nicht verlässlich. Aber er war der Erste, der den Rechtspopulismus in Europa zum Erfolg gebracht hat.“