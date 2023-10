Thiem gegen Satschko - ab ca. 17.30 Uhr LIVE

Misolic schon draußen

Der Steirer Filip Misolic unterlag am Montag bereits in Runde eins den als Nummer 6 gesetzten Ungarn Zsombor Piros in drei Sätzen 5:7, 6:3 und 3:6. Dennis Novak, in der Vorwoche erst im Halbfinale des ATP-Challengers von Alicante gescheitert, steht einem Mann aus der Ukraine gegenüber. Er setzte sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Franzosen Matteo Martineau mit 6:3,6:3 durch und trifft in der dritten Partie nach 11.00 auf Illja Martschenko, der ebenfalls über die Qualifikation kam.