Fahrverbote im Tennengau könnten bleiben

Gibt es auch am kommenden Wochenende wieder Fahrverbote durch Kuchl, St. Koloman und Golling? Das dürfte sich erst in den kommenden Tagen entscheiden. Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) zog am Montag jedenfalls zufrieden Bilanz über die „Notmaßnahme“. Wie berichtet, war in den drei Tennengauer Gemeinden die Durchfahrt für alle ausländischen Autos, die nicht ein Ziel im jeweiligen Ort hatten, gesperrt.