Es kehrt endlich etwas Ruhe im Tennengau ein

Am Markt von Golling konnte man am Samstag das Bier wieder draußen genießen. „Wir sind es gar nicht gewohnt, dass es ruhig ist“, sagte eine Gruppe Männer, die sich an der fast leeren Straße niedergelassen hatte. Landesrat Stefan Schnöll verhängte am Freitag Durchfahrtssperren für die Tennengauer Gemeinden an der B159, Golling, Kuchl und St. Koloman. Ob sie wirkten, ist schwer abzuschätzen, denn der Stau auf der A10 hielt sich laut Asfinag mit zwei Kilometern in Grenzen. Daher fuhren auch kaum Autos in die Ortschaften im Tennengau ab.