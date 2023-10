Gefangen im Kopf: Tag der psychischen Gesundheit

Viele leiden im Alltag unter Stress und Überforderung und fallen dadurch in ein tiefes Loch, aus dem sie nicht mehr von selbst herauskommen. Das Projekt „Hilfe für die Seele“ von pro mente unterstützt Betroffene dabei, sich wieder ins Leben zu kämpfen und psychisch stabil zu werden. „Mentale Hygiene hat oberste Priorität, deshalb gehen wir auch ,auf die Straße‘ und wollen damit zeigen, wie wichtig es vor allem im Arbeitsalltag ist! Wir schreiben auf Tafeln die zehn Schritte zur psychischen Gesundheit und gestalten somit einen Tag der offenen Türe an allen Pro Mente Standorten in Kärnten“, so Diana S. Kolle, Fachbereichs- und Projektleitung Training und Prävention.