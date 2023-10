Tropennacht gemessen: Spätsommer mitten im Oktober

Auch am Freitag setzt sich in ganz Österreich durchgehend die Sonne durch. Nur in Oberösterreich bis zum nördlichen Burgenland startet der Tag mit einigen dichten Wolkenfeldern, die im Tagesverlauf jedoch wieder abziehen. Der Wind weht weiterhin schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad.