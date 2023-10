Max durfte den Titel-Hattrick bis zwei Uhr feiern!

„Das Limit ist zwei Uhr früh.“ Mit der Weltmeister-Kappe auf dem Kopf war Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gestern sichtlich in Feierlaune, als er den Zapfenstreich für Max Verstappen ausrief. Immerhin wartet heute in Katar noch ein Rennen. Der Holländer nahm es dankbar an: „Ich zische mir ein paar Bier rein, aber am Sonntag bin ich wieder hier.“ Verdient hat es sich der 26-Jährige, als Zweiter im Sprint hat er frühzeitig den Hattrick als Fahrer-Weltmeister fixiert.