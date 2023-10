Musical-Premiere: Wien ist wieder im Falco-Fieber

Es soll sowohl Falco als Künstler als auch als Mensch würdigen und seine Genialität widerspiegeln. Dass dabei Genie und Wahnsinn oft ganz nahe beisammen liegen und „Hansi“ Hölzel mit seiner selbsterschaffenen Kunstfigur durch zahlreiche Höhen und Tiefen gehen muss, ist zwar nicht überraschend, aber grandios in Szene gesetzt und auf die Bühne gebracht. Nachdem man bereits von den Proben so viel Gutes gehört hatte, zog es auch zahlreiche Promis und Größen der Musicalszene zur Weltpremiere. „Rock me Amadeus - Das Falco Musical“ bringt Hans Hölzel somit noch näher an die so stark ersehnte Unsterblichkeit.