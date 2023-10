Seitinger-Rücktritt: „Es geht einfach nicht mehr“

Johann Seitinger wuchs als Sohn einer Bergbauern-Familie auf. Zuerst in der Kommunalpolitik in Frauenberg (heute St. Marein im Mürztal) tätig, war er Ende September 2003 Nachfolger des ebenfalls langjährig amtierenden Agrarlandesrates Erich Pöltl in der Regierung von Waltraud Klasnic geworden. Seitinger verantwortete in seiner langen Karriere unter anderem die Ressorts Landwirtschaft, Wohnbau oder auch Wasserwirtschaft. Der 62-Jährige ist verheiratet mit Anna und hat zwei erwachsene Kinder.