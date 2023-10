Pater Andreas: Hoffnung für vertriebene Armenier

Ein Seelenhirte

Der im wahrsten Sinne des Wortes begnadete Seelenhirte hatte sich - gleich nachdem die ersten Nachrichten von schrecklichen Gräueltaten durchgesickert waren - ins Krisengebiet an der Grenze zu Aserbaidschan nach Berg-Karabach durchgeschlagen. „Der Herr war und ist mein Hirte. Und Gott ist auch in diesen schweren Stunden nahe“, versichert Pater Andreas, der angesichts des fast biblischen Exodus wohl an die hundertmal auf sein Knie gefallen ist - um innig zu beten, aber auch um vor allem Kinder zu trösten. So gut es eben geht! Denn der Priester scheut sich auch nicht, das Wort Völkermord in den Mund zu nehmen.