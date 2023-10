Familie stürmte Schule und verprügelte Schüler

Die ungewöhnliche Attacke ereignete sich den Medienberichten zufolge bereits am Mittwoch an einer Schule in Can Pastilla an der Playa de Palma unweit des „Ballermann“. Mitten im Schulbetrieb sei die Familie in die Schule geplatzt. Auf dem Flur seien die Angreifer auf den von ihnen gesuchten Buben gestoßen und hätten auf ihn eingeprügelt.