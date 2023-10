Salzburger marschieren bei Gewessler auf

Landesrat fordert endlich „ein Machtwort“

Landesrat Schnöll wird da weit deutlicher: „Ich habe volles Verständnis, aber den Brief hätte es gar nicht gebraucht. Die Asfinag will offenbar nichts ändern, jetzt braucht es ein Machtwort aus Wien.“ Konkret: „Verkehrsminsterin Leonore Gewessler muss die Herren der Asfinag zur Vernunft bringen.“ Schnöll organisiert derzeit ein Treffen mit der Ministerin, will mit den Ortschefs der staugeplagten Gemeinden und Vertretern von Wirtschaft und Tourismus in der Bundeshauptstadt Druck machen.