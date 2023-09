„Ausverkauft“: Besucher-Ansturm auf das Rockhouse

„Wir ernten jetzt, was wir in der Vergangenheit gesät haben“, muss Descho schmunzeln. Was er damit meint? „Neben den Festspielen haben wir im Rockhouse während Corona sicherlich am meisten gemacht. Wir haben unter allen Bedingungen gespielt.“ Egal ob Online-Konzerte ohne Publikum, oder Auftritte mit Sesselreihen im Saal. „Künstler und Publikum haben nie den Faden verloren“, sagt Descho.