Rockhouse Salzburg feiert seinen 29er wie Jubiläum

Der Herbst ist vollgepackt mit qualitativ hochwertigen Acts. Dazu zählen die deutschen Indie-Rocklegenden von Tocotronic (25.10.) mit ihrem zeitgemäßen, neuen Album „Nie wieder Krieg“, ebenso wie der schwarzhumorige Wiener Voodoo Jürgens (4.12.), Cari Cari (11.10.) und Mia (24.2.). Kräftig Farbe in die trübe Jahreszeit bringen zudem die Bluegrass-Truppe The Dead South (17.11.), „Gott of Schlager“ Christian Steiffen (22.2.) und die Londoner Rock‘n‘Roll-Evergreens The Godfathers (18.10).