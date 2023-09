„The Nun 2“: Die Rückkehr der Grusel-Nonne

Der Herr sei mit ihr! Nun also das Sequel zu „The Nun“, dem Vorgängerfilm, den man in die tiefste rumänische Provinz verortet hatte und der wahrlich auch kein Himmelsgeschenk war. Teil 2 hantelt sich ohne erkennbar roten Faden überhaupt nur von Spuk zu Spuk, strapaziert das Horrorgenre bis zur Karikatur und entzaubert so die mystischen Geistererscheinungen.