Vom Wörtherseeschloss in den Billionärsclub

Nobel-Immobilien in aller Welt

Und nur zur Erinnerung: Der Hauptangeklagte Benjamin H. war da 21 Jahre alt, als er sich „standesgemäße“ Nobel-Immobilien in aller Welt gönnte. Zuvor hatte der Schulabbrecher noch einen Teeladen betrieben, ehe er in Kärnten auf „dicke Hose“ machte – was aber offenbar niemanden zu stören schien. „Er war nicht unbedingt zurückhaltend in seinem Lebensstil“, sagt sein Mitangeklagter A., ein 32-jähriger Klagenfurter. „Sehr vornehm ausgedrückt“, meint Richterin Claudia Bandion-Ortner trocken und hakt nach. „Ja, er hatte auch ein sehr beeindruckendes Haus in Thailand. Eine schöne Wohnung in Wien. Und ein tolles Haus mit Pool in Dubai.“ Ob er dort aber wirklich im Billionärsclub war oder wer den flotten Lamborghini fuhr, der vor der einstigen Firmenzentrale am Klagenfurter Fleischmarkt geparkt war, wisse A. nicht mehr. „Und wie wurde das alles so kurz nach der Firmengründung finanziert?“, will Frau Rat wissen. Ahnungsloses Schulterzucken. „Die Geschäfte liefen sehr gut.“ „Ja, die Kunden haben eingezahlt – aber das war doch nicht Ihr Gewinn.“