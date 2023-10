Heidi ist für ihre Nachbarn und Senioren immer da

„Meine Mama gibt so viel, ich wollte, dass sie einmal was zurückbekommt“, erklärt Jasmin Kron, warum sie ihre Mama als Herzensmensch nominiert hat. Denn Heidi Kohlweg ist nicht nur „die perfekte Oma“ für Enkelin Emma und seit 40 Jahren eine wunderbare Ehefrau für Ehemann Alfred, sie engagiert sich auch im Pensionistenverein, ist dort sogar im Vorstand. „Ich helfe in der Küche und im Service - das macht mir Spaß“, lächelt Heidi.