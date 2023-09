Tirols AK-Boss: „Strompreis muss im Herbst sinken“

„Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit“

„Es besteht hier eine enorme Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Einerseits will man Privaten die Fotovoltaik schmackhaft machen, letztendlich wächst aber bei vielen der Frust über Förderlotterien und niedrige Einspeistarife. Letztendlich werden Menschen mit Versprechungen in die Fotovoltaik getrieben, die nicht erfüllt werden können. So geht Klimawende sicher nicht“, kritisiert Zangerl.