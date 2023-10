Keine Konsequenzen für Kadyrows nach Prügelvideo

Prügelopfer war wegen Koran-Verbrennung in U-Haft

Kadyrow hatte in der vergangenen Woche ein Video online gestellt, in dem sein Sohn Adam einen wehrlosen Gefangenen brutal zusammenschlägt. Das Opfer ist ein 19-jähriger Russe, der im Mai wegen einer öffentlichen Koran-Verbrennung in Wolgograd festgenommen und später in die mehrheitlich von Muslimen bewohnte russische Teilrepublik Tschetschenien verlegt worden war. Er sei stolz auf seinen Sohn, kommentierte Kadyrow das Video.