Auto nicht versperrt: Dieb schlägt zu

In der Zwischenzeit hat ein bisher unbekannter Täter aus ihrem nicht versperrten Pkw die Handtasche gestohlen, welche noch am selben Tag von zwei Passanten in einer Hecke neben dem Parkplatz gefunden und auf der Polizeiinspektion Ebenthal abgegeben wurde. Aus der Tasche wurden mehrere Tausend Euro gestohlen.