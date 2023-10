ÖSV-Vizeweltmeisterin bläst zum Angriff auf Goggia

Sollte der Wettergott anders als im Vorjahr mitspielen, starten die Speed-Damen in exakt 45 Tagen am 18. November mit der grenzübergreifenden Abfahrt am Matterhorn in die neue Weltcupsaison. Bevor es in die finale Vorbereitung geht, hieß es nochmals Kondition tanken, um topfit für die großen Saisonziele zu sein.