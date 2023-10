Großes Jubiläum im Südpark mit Wermutstropfen

Suche nach XXL-Nachfolger läuft

Sein größter Laden sperrt zu. Die Sporthandelskette XXL schließt, wie berichtet, alle Betriebe in Österreich. Ende Oktober ist in Klagenfurt Schluss. „Wir verhandeln seit Monaten mit einem Nachfolger und wollen ihn bald bekannt geben“, sagt Achatz, der die Tiefgarage wieder aufsperren konnte. „Nach dem Unwetter am 4. August war alles voll Wasser, jetzt ist wieder alles trocken.“