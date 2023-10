Ehemaliger ORF-Chefredakteur und FPÖ-Politiker tot

1979 Start beim ORF

Nach Tätigkeiten an der Landesverteidigungsakademie und im Pressebüro des Österreichischen Bundestheaterverbandes ging der Journalist 1979 beim ORF an Bord, wo er zunächst in der Hauptabteilung „Politik und Zeitgeschehen“ landete. Danach war er Redakteur im „Club 2“ und ab 1981 Redakteur in der „Zeit im Bild“, wo er 1985 Leitender Redakteur und ab 1986 auch Chef vom Dienst wurde.