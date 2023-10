Gerichtsverhandlung mit Biss, aber ohne Leine

Eine fatale Fehleinschätzung, wie sich herausstellen sollte. Denn nur wenige Sekunden später schnappt sich der Schäferhund das vierbeinige Leckerli und verbeißt sich regelrecht in dem Tier. Im Kampf um Leben und Tod tritt der Angeklagte seinem Schäferrüden mehrmals mit voller Wucht in den Bauch, während die Frau ihren schwer verletzten Dackel in Sicherheit bringt. Lenny überlebt die Beißattacke dank Operation. Die Hundebesitzerin erstattet jedoch gegen den Pensionisten Anzeige wegen Tierquälerei. Immherhin hatte der seinem eigenen Hund massive Fußtritte gegen den Bauch versetzt.