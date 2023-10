So machen Sie Sammelkarten spielend leicht zu Geld

Die Erinnerungen haben sich eingebrannt. An die nette Verkäuferin, welche die Päckchen alle paar Tage lächelnd über den Trafiktresen schob. An die Vorfreude, die man beim Öffnen des glänzenden Plastiks verspürte. An den Spaß, den man beim Herzeigen und Tauschen der neuen Schmuckstücke in den Schulpausen hatte. An die Zufriedenheit, als man seine Sammelmappe allabendlich durchsah, den Inhalt umsortierte, ihn hegte und pflegte.