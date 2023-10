Vor allem Buben haben schwere Unfälle mit Scootern

53,6 Prozent der Verletzungen waren leicht. An zweiter Stelle landeten jedoch bereits Kopfverletzungen (24,5 Prozent), gefolgt von Bein- oder Armfrakturen (16,9 Prozent) und Verletzungen am Rumpf (5,3 Prozent). „Obwohl die meisten Verletzungen leicht waren, gab es auch schwere Verletzungen, was nicht unterbewertet werden sollte“, schrieb das Forschungsteam. Beispiele hierfür sind Schädelbrüche, Blutungen innerhalb des Schädels oder im Bauchraum.