„E-Scooter kein Spielgerät für sorglose Fahrt!“

Beide schwer verletzt

Eine 78-jährige Autofahrerin konnte an der besonders schmalen Stelle nach einer Rechtskurve nicht mehr ausweichen, und sie stieß das Duo nieder. Beide Teenager wurden schwer verletzt. Obwohl der Scooter-Lenker per Rettungshubschrauber rasch ins Spital geflogen wurde, starb er am Dienstag im Landeskrankenhaus Graz.