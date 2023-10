Wird Gel aus Spinnengift Konkurrenz für Viagra?

„Vor mehr als 30 Jahren hat der Wissenschaftler Carlos Ribeiro Diniz eine Forschungsgruppe gegründet, um die Bestandteile des Spinnengifts zu isolieren. Wieso? Weil er gemerkt hat, dass Patienten, die mit einem Spinnenbiss in die Klinik kamen, an einer schmerzhaften Dauererektion litten“, erläutert Marcia Helena Borges, Forscherin an der Ezequiel Dias Foundation (FUNED) in Belo Horizonte.