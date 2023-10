Ehrwürdiges Ordensfest von Habsburg-Lothringen

Die Aufgabe von Karl Habsburg übernahm sein Bruder Georg von Habsburg-Lothringen, der stellvertretende Großmeister des Ordens und ungarische Botschafter in Paris. Mit Prokurator Vinzenz Stimpfl-Abele und Kanzler Stefan Schermaier stand er an der Spitze des honorigen Festmarsches, der nach einem Platzkonzert der Deutschmeisterkapelle Ravelsbach zum Gottesdienst in den Dom St. Martin ging, gefolgt von Ordensdamen und -rittern in glanzvollen Gewändern.