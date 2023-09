„Pulled Pork“: Letzte Chance auf Premieren-Tickets

Mit der „Krone“ sehen Sie das musikalische Erfolgsduo Pizzera & Jaus bei den Österreich-Premieren in Wien und Graz von „Pulled Pork“ als Erstes! Nachdem der Rücklauf bei unserem Gewinnspiel so riesig war, wurden nun weitere Säle für die Fans geöffnet, die das erste gemeinsame Kino-Abenteuer des Duos schon mit Spannung erwarten! Ab sofort gibt es also die Möglichkeit, Karten für Wien und weitere landesweite Premieren-Kinos in Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Salzburg zu erwerben.