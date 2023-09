Wal kollidiert vor Australien mit Boot: Mann tot

„Gerade viele Wale da draußen“

Buckelwale und Südliche Glattwale (auch Südkaper genannt) sind jedes Jahr an den Küsten von New South Wales zu finden. Sie migrieren in Australiens Wintermonaten Richtung Norden in wärmere Gewässer und kommen zwischen September und November zurück. „Jetzt gerade gibt es viele Wale da draußen, und es gibt viele Vorfälle, bei denen Wale neben Booten aus dem Wasser springen“, sagte Munro.